Google blokkeerde 8 miljoen advertenties over oorlog in Oekraïne

Google heeft dit jaar 8 miljoen advertenties die betrekking hadden op de oorlog in Oekraïne geblokkeerd. Dit heeft Google woensdag bekendgemaakt, tegelijk met het uitbrengen van de jaarlijkse cijfers over schadelijke advertenties. In totaal blokkeerde of verwijderde de Amerikaanse zoekmachine in 2021 meer dan 3,4 miljard reclame-uitingen. In 2020 ging het nog om 3,1 miljard advertenties.

Tussen 2020 en 2021 verdrievoudigde het aantal schorsingen van accounts van adverteerders, van 1,7 miljoen in 2020 naar 5,6 miljoen in 2021. Google verwijderde vorig jaar advertenties van meer dan 1,7 miljard pagina’s en beperkte meer dan 5,7 miljard advertenties. Dit betekent dat beperkt wordt waar de reclames te zien zijn op basis van locatie, certificeringsstatus en lokale regelgeving.

Google blokkeert of verwijdert advertenties om verschillende redenen, bijvoorbeeld als een gevaarlijk product wordt gepromoot of als er een computervirus in de advertentie zit.

Het op pauze zetten van advertenties bij gevoelige of onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals Google doet met de oorlog in Oekraïne, gebeurt wel vaker. Dit doet het bedrijf om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de situatie en er misleidende informatie wordt verspreid. Google is bijvoorbeeld tijdelijk gestopt met het verkopen van reclameruimte in Rusland en maakt het Russische staatsmedia onmogelijk om advertenties te kopen of verkopen.