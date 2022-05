EU werkt aan ‘aanzienlijke’ extra militaire hulp voor Moldavië

De unie ‘is van plan’ het Moldavische leger ‘aanvullende militaire uitrusting’ te leveren, zei Michel op bezoek in Moldavië. Het land is geen lid van de EU of de NAVO en vreest sinds de Russische inval in Oekraïne zelf het volgende slachtoffer te worden. De afgelopen weken was er een reeks explosies die volgens het Westen mogelijk bedoeld was om de weg te plaveien voor zo’n aanval van Rusland.

De EU trok eerder 7 miljoen euro uit voor medische en technische ondersteuning van het Moldavische leger. De unie helpt Moldavië ook met de opvang van de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen. Verder zal Brussel het land, dat graag wil toetreden tot de EU, blijven assisteren bij de benodigde hervormingen om ‘jullie land dichter bij de EU te brengen’, zei Michel.