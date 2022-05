Politie in regio Kiev meldt vondst nog eens 20 dode burgers

In de regio rond Kiev zijn het afgelopen etmaal volgens de politie de lichamen van nog eens twintig burgers aangetroffen, waarmee het totaal in het gebied rond de Oekraïense hoofdstad komt op 1235. Politiechef Andrij Nebytov meldde dat de vondsten werden gedaan in Borodjanka en omliggende dorpen, op zo’n 25 kilometer van Boetsja waar Russische troepen oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd.