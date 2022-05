Iraanse media: executie Zweeds-Iraanse wetenschapper deze maand

Iran is van plan om deze maand nog de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali te executeren. De Iraanse nieuwssite ISNA meldt dat de terechtstelling op 21 mei is gepland.

Djalali woonde in Zweden en werd in 2016 tijdens een werkbezoek opgepakt in zijn vaderland Iran. Hij zou als spion informatie aan Israël hebben gegeven, waardoor Iraanse kerngeleerden konden worden uitgeschakeld. Amnesty International zei in 2018 een brief van Djalali te hebben gekregen waarin hij juist zei vastgehouden te worden, omdat hij weigerde te spioneren voor de Iraanse overheid.

In 2018 heeft Zweden Djalali genaturaliseerd, in de hoop daarmee zijn executie te kunnen voorkomen. Djalali was als arts en hoogleraar verbonden aan het Karolinska Instituut in Stockholm. Ook was hij gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel.

De executie van Djalali was voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat hij kanker kreeg. Volgens ISNA wordt de doodstraf nu weer naar voren gehaald, omdat Iraniër Hamid Noury juist in Zweden terechtstaat. Noury zou betrokken zijn bij massa-executies in Iran in de jaren ‘80. Hij kan een levenslange celstraf krijgen.