Pride-foto’s beklad in Vlissingen, organisatie gaat aangifte doen

In Vlissingen zijn foto’s op vijf van de twintig panelen van de expositie Pride Photo beklad, bevestigt directeur van de expositie Hein-Jan Keijzer na berichtgeving van Omroep Zeeland. Met name de meer expliciete foto’s of die waarop twee mannen zoenen zijn beklad, en dus ziet Keijzer het als doelbewuste, moedwillige vernieling. De organisatie gaat aangifte doen.

De tentoonstelling reist van april tot en met januari net als afgelopen jaar door heel Nederland, bedoeld om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en gender diversiteit, zo valt op de site te lezen. Na eerst Amsterdam was Vlissingen sinds vijf dagen als tweede locatie aan de beurt, waar de tentoonstelling onderdeel is van het bevrijdingsfestival donderdag. ‘In het licht van leven in vrijheid en zijn wie je wilt zijn’, zegt Keijzer.

‘Het feit dat dit gebeurt levert wel bestaansrecht voor de tentoonstelling, waarmee we een discussie op gang willen brengen. Dat is wel gelukt, maar het is jammer dat ik niet weet met wie ik in gesprek moet’, aldus de directeur. ‘Het is diep- en dieptriest dat dit in 2022 gebeurt.’

Medewerkers van het bevrijdingsfestival in Zeeland kijken of de foto’s schoongemaakt kunnen worden voor donderdag. ‘En we gaan aangifte doen. Het is vernieling en daar zijn kosten mee gemoeid. Het is geen vandalisme, maar een statement.’