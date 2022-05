EU-bronnen: Russische patriarch Kirill staat op sanctielijst

De geestelijk leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, staat op de voorgestelde nieuwe sanctielijst van de Europese Unie. Dat bevestigen diplomatieke bronnen aan het ANP. Kirill is openlijk aanhanger van de Russische president Vladimir Poetin en steunt hem. Als Kirill op de lijst blijft, worden zijn buitenlandse tegoeden bevroren en mag hij de EU niet in.

Anders dan zijn rooms-katholieke collega paus Franciscus veroordeelt de steenrijke Kirill de oorlog in Oekraïne niet. Half maart hadden de twee kerkleiders een videogesprek van veertig minuten. De helft van die tijd gebruikte de patriarch om van een vel papier ‘alle rechtvaardigingen voor de oorlog’ voor te lezen, zei de paus deze week in een interview met een Italiaanse krant. Kirill ziet de oorlog als een strijd tegen het volgens hem decadente Westen, met name als het gaat om het accepteren van homoseksualiteit.

De EU-landen zijn nog in onderhandeling over het door de Europese Commissie voorgestelde sanctiepakket, waar naar verluidt 58 personen op staan. Onder hen zijn hoge militairen en andere betrokkenen bij de oorlogsmisdaden in het Oekraïense Boetsja en de belegering van Marioepol.