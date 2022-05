Moderna verdrievoudigt verkopen coronavaccin in eerste kwartaal

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna heeft de verkopen van zijn coronavaccin in het eerste kwartaal meer dan verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Ook de winst van de onderneming viel drie keer hoger uit in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021.

Moderna boekte afgelopen kwartaal een omzet van 5,9 miljard dollar (zo’n 5,6 miljard euro) met zijn coronavaccin en versloeg daarmee de verwachting van analisten. Een jaar geleden, toen het vaccin net op de markt kwam, bedroeg de omzet 1,7 miljard dollar. De totale omzet kwam uit op 6,1 miljard dollar. De nettowinst steeg tot 3,7 miljard dollar, van 1,2 miljard dollar een jaar geleden.

Het bedrijf handhaafde zijn verwachting dit jaar in ieder geval een omzet van 21 miljard dollar met zijn coronavaccin te realiseren. Deze verwachting is gebaseerd op de tot nu toe ontvangen orders en zal waarschijnlijk hoger uitvallen.

Topman Stéphane Bancel verklaarde dat hij verwacht dat Moderna in de tweede jaarhelft nog meer vaccins zal verkopen, aangezien overheden meer prikken zullen bestellen om zich voor te bereiden op de vaccinatiecampagnes in het najaar. Ook verwacht Bancel in de nazomer goedkeuring te krijgen voor het aangepaste vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus.