Fans brengen laatste groet aan rockzanger Arno Hintjens

De familie van de zanger wilde zijn fans de kans geven afscheid te nemen. In de AB, ook wel de ‘huiskamer’ van Hintjens genoemd, ligt ook een condoleanceregister. ‘Hij verdient het dat we nog hommage aan hem brengen. Het was iemand die normaal en spontaan was. Hij was onze buur en we passeerden hem vaak in de Sint-Katelijnewijk. We zullen zijn blik, zijn silhouet missen’, zegt fan Milo Schots tegen persbureau Belga.

De zanger wordt gezien als een icoon van de Belgische rockmuziek. In de jaren 80 was hij het gezicht van de band T.C. Matic. Hintjens maakte in 2019 bekend alvleesklierkanker te hebben. Desondanks bleef hij optreden en muziek maken. De zanger overleed op 23 april op 72-jarige leeftijd.