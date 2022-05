Minister Bruins Slot herdenkt oorlogsslachtoffers Ereveld Loenen

Bruins Slot stond stil bij sergeant-majoor Mark Leijsen, die omkwam toen hij in 2009 in Afghanistan op een bermbom reed. Drie weken voor zijn dood liep Leijsen nog met zijn vrouw op het ereveld in Loenen rond. ‘Mocht mij ooit iets gebeuren, dan wil ik ook op Loenen worden begraven’, gaf hij zijn vrouw mee. En zo geschiedde. Samen met bijna 4000 andere militairen, verzetsstrijders en gewone burgers heeft Leijsen in Loenen zijn laatste rustplaats gevonden.

Bruins Slot lichtte daarmee het verhaal uit van een van de overledenen die op het Nationaal Ereveld Loenen zijn begraven. Volgens de minister is het belangrijk dat er een plek als het ereveld is om ‘aan je geliefde te denken en dicht bij hem of haar te zijn’, en dat het verleden voor iedereen aanwezig blijft ‘om ervan te leren en het niet te herhalen’. Een boodschap die volgens de minister vanwege de oorlog in Oekraïne ‘hoogst actueel’ is.