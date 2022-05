Uber groeit en heeft voldoende chauffeurs, concurrent Lyft niet

Taxi- en bezorgapp Uber heeft in het eerste kwartaal van dit jaar weer meer personen rondgereden. De opbrengst van de taxidienst schoot omhoog, nadat in veel landen de coronaregels zijn afgeschaft. Ook het aantal chauffeurs nam weer toe zonder dat Uber daar zelf actie voor hoefde te ondernemen. Bij branchegenoot Lyft lag dat anders. Dat bedrijf gaf juist aan meer geld te moeten uittrekken om chauffeurs te lokken.

Uber haalde afgelopen periode voor 26,4 miljard dollar aan boekingen binnen voor taxiritjes en het bezorgen van maaltijden. Omgerekend is dat zo’n 25,1 miljard euro. Sinds de coronacrisis is de voedsel- en boodschappenbezorgtak de grootste, maar de taxitak komt nu weer in de buurt. Ook Uber Freight, een platform om vrachtwagenchauffeurs te koppelen aan te vervoeren ladingen, groeide flink. Dat kwam wel grotendeels door een overname.

De omzet die Uber aan al die boekingen overhield, bedroeg 6,9 miljard dollar, meer dan het dubbele van een jaar eerder. De bedrijfswinst kwam uit op 168 miljoen dollar, maar onder de streep resteerde een verlies van 5,9 miljard dollar. Dat was volledig te wijten aan eenmalige tegenvallers. Zo werden de belangen die Uber heeft in Grab, Aurora en Didi 5,6 miljard dollar minder waard. Ook was Uber 359 miljoen dollar kwijt aan beloning in aandelen.

Rivaal Lyft kwam al dinsdag nabeurs met cijfers en had dus moeite om voldoende chauffeurs te vinden. Dat bedrijf, dat alleen in Noord-Amerika actief is, stelde teleur met een lagere verwachting voor de winst in het tweede kwartaal. Ook moest het bedrijf chauffeurs meer geld geven door de sterk gestegen benzineprijzen. In het eerste kwartaal deed Lyft het wel beter dan verwacht, maar waren beleggers niet tevreden. In de zogeheten voorbeurshandel daalde het aandeel ruim een kwart in waarde.