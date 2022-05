Veroordeelde mensensmokkelaars blijven voorlopig in Oekraïne

De rechtbank in Middelburg heeft woensdag twee mannen uit Oekraïne veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Zij maakten zich in september vorig jaar schuldig aan mensensmokkel van elf Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk. De twee mannen van 27 en 29 jaar zitten momenteel in Oekraïne en mogen daar wat de rechtbank betreft blijven in afwachting van een eventueel hoger beroep.

De Oekraïners zijn in de nacht van 24 op 25 september vorig jaar gearresteerd aan boord van een zeiljacht met een groep Albanezen zonder visum. Volgens de rechtbank brachten de mensensmokkelaars de elf Albanezen mogelijk in levensgevaar, omdat de reddingsmiddelen op de boot niet geschikt waren en er geen mogelijkheid was om een noodsignaal in het drukke vaargebied af te geven. De officier van justitie had twee weken geleden een celstraf van vier jaar geëist.

In maart besloot de rechtbank het voorarrest van de twee Oekraïners te schorsen om ze de kans te geven in hun eigen land mee te vechten in de oorlog tegen Rusland. Ze mogen voorlopig in hun thuisland blijven. ‘De rechtbank kan zich nauwelijks zwaardere persoonlijke omstandigheden voorstellen dan dat het thuisland plotseling in oorlog is en de gezinnen van verdachten en naaste familie daardoor in direct gevaar verkeren’, aldus de rechtbank.

Zodra er in hoger beroep een definitieve uitspraak is, heeft het Openbaar Ministerie volgens de rechtbank genoeg mogelijkheden om beide veroordeelden te laten opsporen en uitleveren om hun straf uit te zitten.