Rusland spreekt tegen 9 mei Oekraïne de oorlog te verklaren

Het Kremlin spreekt speculaties tegen dat president Vladimir Poetin van plan is op 9 mei Oekraïne de oorlog te verklaren en een nationale mobilisatie af te kondigen. ‘Daar is geen kans op. Het is onzin’, aldus woordvoerder Dmitri Peskov. Rusland is Oekraïne op 24 februari binnengevallen tijdens wat het land ‘een speciale militaire operatie’ noemt en ontkent dat er sprake is van een oorlog tegen het buurland.

Over vijf dagen viert Rusland de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ook in de bijna geheel door de Russen veroverde stad Marioepol wordt volgens Oekraïense inlichtingendiensten dan een militaire parade gehouden. Poetin heeft bij eerdere toespraken tijdens de Dag van de Overwinning hard uitgehaald richting het Westen en de parade in Moskou gebruikt om de militaire macht van zijn land te laten zien.

Nieuwszender CNN meldde dinsdag op basis van Amerikaanse en andere westerse functionarissen dat de Russische leider op 9 mei met de oorlogsverklaring komt. De Britse defensieminister Ben Wallace sprak onlangs al de verwachting uit dat Poetin gaat zeggen dat Rusland in Oekraïne een oorlog tegen de nazi’s voert, wat mobilisatie van reservisten en dienstplichtigen mogelijk maakt. Peskov zegt echter dat mensen niet moeten luisteren naar speculaties dat er een besluit komt over een nationale mobilisatie.

Westerse en Oekraïense officials schatten dat sinds 24 februari minstens 10.000 Russische militairen zijn omgekomen, en nog eens twee of drie keer zo veel gewond zijn geraakt. Volgens de VS stuit het Russische offensief in met name de Oost-Oekraïense Donbas-regio op veel weerstand. De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten dat Rusland medio mei de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk inlijft.