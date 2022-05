Britten willen Musk ondervragen over plannen voor Twitter

Britse beleidsmakers willen van Elon Musk weten hoe hij de vrijheid van meningsuiting op Twitter voor zich ziet, als hij straks het platform in handen heeft. Een invloedrijke overheidscommissie zegt in een brief aan Musk daar benieuwd naar te zijn, omdat volgens de commissie socialmediabedrijven wereldwijd te maken krijgen met steeds strengere regels over de inhoud die zij moeten verwijderen.

‘Daarom willen we graag meer te weten komen over hoe de heer Musk zijn duidelijke toewijding aan de vrijheid van meningsuiting laat rijmen met de verplichting om Twitter-gebruikers te beschermen tegen onlinegevaar’, schreef de conservatieve beleidsmaker Julian Knight in een verklaring.

Musk is niet verplicht om op het verzoek van de commissie te reageren, maar dit is wel gebruikelijk. De informatie wordt gebruikt bij het voorbereiden van wetsvoorstellen.

Plicht om in te grijpen

De Britse overheid komt binnenkort met wetsvoorstellen om internetbedrijven te verplichten in te grijpen als er illegale inhoud op hun platform staat. Anders kunnen daar forse boetes tegenover staan.

Musk heeft 44 miljard dollar over voor Twitter en wil het bedrijf dan van de beurs halen. Het bestuur van Twitter is daarmee akkoord gegaan, maar de aandeelhouders moeten nog instemmen. Via berichten op Twitter liet Musk al weten dat alles wat niet verboden is wat hem betreft gezegd moet kunnen worden op de berichtendienst.