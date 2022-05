Experts: effect olieboycot Rusland kan meevallen voor Nederland

Deskundigen denken dat de last die Nederlandse consumenten krijgen van het Europese plan te stoppen met Russische olie mogelijk meevalt. Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers en ING-econoom Rico Luman denken dat de olieprijs nu al hoger is omdat wereldwijd al rekening werd gehouden met een boycot van olie uit Rusland. Als die boycot er dan uiteindelijk is, kan het prijseffect meevallen.

Wel zeggen beide experts dat de ontwikkeling van bijvoorbeeld de benzineprijs van veel zaken afhankelijk is. Zo speelt de koers van de dollar mee, maar ook of oliekartel OPEC besluit meer olie op te gaan pompen waardoor het aanbod toeneemt. ‘Maar als zoals bij dit plan van Brussel het aanbod ingewikkelder wordt, zal dat nooit prijsverlagend werken’, zegt Van Selms. ‘Het is nooit leuk als een bepaalde hoeveelheid olie wegvalt.’

ING-econoom Luman denkt dat het voorstel van de Europese Commissie, die wil dat de invoer van ruwe aardolie uit Rusland binnen een half jaar stopt en die van benzine en andere olieproducten voor het eind van het jaar, kan zorgen dat de hoge prijzen van dit moment langer zullen aanhouden. ‘De druk blijft op de ketel. We moeten langer rekening houden met hogere olieprijzen’, aldus de econoom transport en mobiliteit bij de bank.

Dieselprijzen

Zijn verwachting is dat de gevolgen voor de dieselprijzen groter zijn dan voor die van benzine, omdat Europa voor diesel afhankelijker is van Rusland. Die brandstof wordt vooral gebruikt door transportbedrijven. Transporteurs hebben volgens Luman vaak een clausule in contracten staan, waardoor de hogere brandstofkosten bij de opdrachtgever terechtkomen. ‘En dan komt dat bijvoorbeeld via Albert Heijn bij de consument terecht.’

Maar volgens Luman is de invloed van hogere transportkosten het meest te merken bij producten met een lage waarde zoals goedkope kleding, speelgoed en huishoudartikelen, omdat daar een relatief groot deel van de kosten opgaat aan transport.

Overschakeling

Een tekort aan olie door een Russische boycot vreest de econoom niet. ‘Er is nog tijd om een overschakeling te realiseren.’ Daarvoor kijkt hij met name naar het Midden-Oosten.

De olieprijzen gingen woensdag omhoog nadat het voorstel van de Europese Commissie bekend werd. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer, Brent-olie werd 3,1 procent duurder.