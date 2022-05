UNICEF: honderden scholen in Oekraïne beschadigd of vernietigd

In Oost-Oekraïne is een op de zes door UNICEF ondersteunde scholen beschadigd of vernietigd. Schoolgebouwen worden ook wel gebruikt als informatiecentra, schuilplaatsen of voor militaire doeleinden, waardoor kinderen er niet meer kunnen leren.

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties probeert voor gevluchte kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Zo zijn er in Charkov tientallen metrostations ingericht waar kinderen kunnen spelen en leren. Ook buiten Oekraïne werkt UNICEF samen met gemeentes en regeringen om onderwijs voor kinderen te regelen.

School is volgens de kinderrechtenorganisatie van cruciaal belang voor kinderen die in een crisisgebied wonen. School kan een veilige ruimte bieden en deel zijn van het normale dagelijkse leven. UNICEF maakt zich zorgen over de impact die dit conflict heeft op de Oekraïense kinderen en hun toekomst.