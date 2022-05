Tweede tranche STAP-subsidies voor opleiding ook snel op

De tweede tranche van STAP-subsidies voor mensen die een opleiding willen volgen, is binnen twee dagen vergeven. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV die de aanvragen voor de subsidies afhandelt. In totaal vroegen deze ronde ruim 45.000 mensen de opleidingssubsidie ter waarde van maximaal 1000 euro aan.

Bij het online UWV-portaal stonden bij de opening op maandag om 10.00 uur al 43.000 mensen in de wachtrij. Uiteindelijk was op dinsdag om 20.30 uur de subsidiepot leeg. In deze tweede ronde hadden meer opleiders zich aangemeld. Daardoor kon de STAP-subsidie aangevraagd worden voor meer dan 80.000 opleidingen bij ruim 540 opleiders. Lange wachtrijen zoals bij de eerste aanvraagperiode waren er nauwelijks.

De STAP-regeling is bedoeld voor mensen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het idee is dat ze door het volgen van een cursus, training of opleiding hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Voor dit jaar zijn vijf aanvraagperiodes voorzien voor de STAP-regeling. Elke twee maanden gaat het aanvraagloket open. In totaal is er dit jaar 160 miljoen euro beschikbaar, waarmee minimaal 160.000 mensen een opleiding kunnen volgen. Volgend jaar is er 200 miljoen euro beschikbaar in zes aanvraagperiodes.