Moederbedrijf Thuisbezorgd onderuit in licht lagere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging woensdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, liet onder meer weten dat operationeel directeur Jörg Gerbig voorlopig vertrekt vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Beleggers namen verder weinig risico in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve.

Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een half procentpunt gaat verhogen om de hoge inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. De Fed verhoogde de rente in maart al met 0,25 procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging sinds 2018. De laatste keer dat de rente met 0,5 procentpunt werd opgeschroefd was in 2000. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed de rente in de toekomst nog agressiever gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 702,74 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1031,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Stijgers en dalers

Naast Just Eat Takeaway, dat bijna 8 procent verloor, stond chemicaliëndistributeur IMCD in de staartgroep van de AEX, met een min van 3 procent. Dat aandeel noteerde ex dividend. Staalconcern ArcelorMittal en chipbedrijf Besi zakten meer dan 2 procent.

Wolters Kluwer was de sterkste stijger met een winst van 2,8 procent. De informatieleverancier zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Zanger The Weeknd

UMG klom 1,4 procent. Het platenlabel profiteerde in het eerste kwartaal met name van de populariteit van Japanse artiesten als de band King & Prince, zanger Fujii Kaze en zangeres Ado. Ook de zanger The Weeknd behoorde tot de topverkopers van UMG, dat de omzet en winst zag stijgen. Het bedrijf verdiende ook bijna een vijfde meer met abonnementen en het streamen van muziek.

In Brussel steeg Solvay bijna 6 procent. Het Belgische chemieconcern verhoogde zijn verwachtingen na recordresultaten in het eerste kwartaal. Ook Siemens Healthineers schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar opnieuw op. De Duitse concurrent van Philips won 0,4 procent in Frankfurt.

De olieprijzen gingen omhoog na het voorstel van de Europese Commissie om binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland te verbieden. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 105,78 dollar. Brent-olie werd 3,1 procent duurder op 108,24 dollar per vat. De euro was 1,0523 dollar waard, tegen 1,0536 dollar een dag eerder.