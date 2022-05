Boete dreigt voor Microsoft rond bankroet Amsterdam Trade Bank

Techconcern Microsoft moet de curatoren van de failliet gegane Amsterdam Trade Bank (ATB) toegang geven tot de e-mailsystemen en andere gegevens. Doet het Amerikaanse bedrijf dat niet, dan moet het 10 miljoen euro per dag betalen, bepaalde de rechtbank in Amsterdam. De maximale boete bedraagt 100 miljoen euro, liet curator Job van Hooff weten.

Microsoft sloot de IT-systemen die ATB afnam af vanwege de Amerikaanse sancties tegen Petr Aven en Michail Fridman. Die Russen zijn de oprichters van Alfa Bank, het moederbedrijf van ATB. Fridman had tot het faillissement een belang tussen de 25 en 50 procent in ATB, stond in een register van de Kamer van Koophandel.

De curatoren hebben nu geen inzicht in belangrijke zaken als e-mails, maar ook interne documenten die in de cloud waren opgeslagen. Een woordvoerster van Microsoft laat weten ‘mogelijke oplossingen te bekijken waarmee het bedrijf toch aan de internationale sancties voldoet’. Volgens Van Hooff gebruikte ATB ook clouddiensten van Amazon. Dat bedrijf gaf de curatoren wel al toegang.