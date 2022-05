Rusland: Israëlische huurlingen vechten in Oekraïne

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat Israëlische huurlingen meevechten in de oorlog in Oekraïne. Een woordvoerder zei woensdag tegen de Russische radiozender Sputnik dat de Israëliërs ‘praktisch schouder aan schouder staan met het Azov-bataljon’.

De Russische informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Het Azov-bataljon wordt in Russische staatsmedia vaak als nazistische beweging beschreven. Door te suggereren dat Israëliërs samen met nazi’s vechten, laat Rusland de spanningen met Israël verder oplopen.

Het Azov-bataljon werd in het verleden geassocieerd met extreemrechtse denkbeelden, maar is volgens Oekraïne hervormd en maakt tegenwoordig deel uit van het Oekraïense leger. Voor Rusland is het ‘denazificeren’ van Oekraïne een van de voornaamste doelen van de ‘speciale vredesmissie’.

Dinsdag beschuldigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov Israël van het steunen van ‘het neonaziregime in Kiev’. Rusland en Israël botsten enkele dagen eerder al omdat Lavrov stelde dat Joden ‘de grootste antisemieten’ zijn en dat Adolf Hitler net als de Oekraïense president Volodimir Zelenski ‘ook Joods bloed had’. Israël reageerde woedend op de uitspraken van Lavrov. Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemde het ‘schandelijk, onvergeeflijk en een historische fout’.