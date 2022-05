Bij de beveiliging op Schiphol is woensdagochtend een wilde staking uitgebroken. Dat meldt vakbond FNV. Hoeveel mensen aan de actie meedoen, is niet duidelijk. Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd. Een woordvoerder van Schiphol heeft nog geen signalen gekregen dat er sprake is van een werkonderbreking.