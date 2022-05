Regisseur Ivo van Hove leidt grote manifestatie in Ruhrgebied

Regisseur Ivo van Hove wordt de intendant van de Ruhrtriennale, een jaarlijkse manifestatie onder een driejarige leiding van muziektheater, theater, dans en concerten in voormalige fabrieken en industriële gebouwen in het Ruhgebied. Hij gaat het evenement bestieren gedurende de periode 2024-2026.

Het festival heeft sinds 2002 plaats onder een artistieke leiding die elke drie jaar verandert, vandaar de naam, en duurt elk jaar vier weken, van half augustus tot half september. Van Hove zal zijn regie- en directietaken bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA) intussen voortzetten.

‘Ivo van Hove begeestert wereldwijd een breed publiek met ambitieuze en heel diverse voorstellingen. Hij is een grote aanwinst voor de Ruhrtriennale en daarmee voor de cultuur in Noordrijn-Westfalen in het algemeen’, zegt minister van Cultuur en Wetenschap in de deelstaat Noordrijn-Westfalen Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Terug naar de wortels

Van Hove is blij met de benoeming: ‘Voor mij persoonlijk is het ‘back to my roots’, naar het begin van de jaren 80 toen ik samen met Jan Versweyveld theater maakte op ongewone plekken als in havenloodsen, een oude wasserij, een kelder en zelfs woonkamers. De Ruhrtriennale geeft me de kans om met name muziektheater en theater centraal te stellen in de programmatie.’

Hij zal ook jaarlijks een voorstelling met het ITA-ensemble regisseren dat in wereldpremière gaat tijdens het festival.

Op 1 november 2023 volgt Van Hove de huidig artistiek leider Barbara Frey officieel op.