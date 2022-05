Staatssecretaris mag Algerijnen niet in detentie houden

Zeker drie uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers zitten ten onrechte in detentie. Zij kunnen door tegenwerking van de Algerijnse overheid niet door Nederland worden uitgezet. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen. Detentie, in afwachting van uitzetting, is daarom niet geoorloofd, stelt de Raad van State in drie uitspraken. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet hen een schadevergoeding betalen.