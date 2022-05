Maersk verliest 700 miljoen dollar door vertrek uit Rusland

De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk heeft in het eerste kwartaal meer dan 700 miljoen dollar verloren door de oorlog in Oekraïne. Dit komt volgens het transportconcern door de kosten voor het verlaten van zijn activiteiten in Rusland.

De rederij, die ongeveer een zesde van de wereldwijde containerhandel controleert, is gestopt met het vervoeren van nieuwe lading naar Rusland en heeft de belangen die het bezit in havens in het land te koop aangeboden. Maersk voltooide zijn laatste vracht in een Russische haven op maandag 2 mei, zei het bedrijf woensdag bij de publicatie van de definitieve cijfers over het eerste kwartaal.

Maersk liet in maart al weten zijn belangen in Russische havens te verkopen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het concern heeft een minderheidsaandeel van bijna 31 procent in Global Ports Investments. Daaronder vallen zes haventerminals in Rusland en twee in Finland. Het vertrek uit Rusland heeft de inkomsten vóór rente en belastingen in het eerste kwartaal met 718 miljoen dollar, omgerekend zo’n 682 miljoen euro, gedrukt.

Het concern kwam op 26 april al met voorlopige resultaten, die beter waren dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde Maersk zijn winstverwachting voor het hele jaar, dankzij de grote vraag naar containervervoer en de sterk gestegen vrachttarieven. Het concern gaf daarbij aan dat de wereldwijde vraag naar containers dit jaar met 1 procent zou kunnen stijgen of licht zou kunnen dalen, vanwege de problemen in de logistieke ketens en tekorten aan containers.