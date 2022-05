Twee mensen opgepakt na ongeregeldheden rond Ajax - Benfica

Na bestudering van de camerabeelden zijn de afgelopen weken twee personen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het gaat om een 23-jarige Amsterdammer die op 17 april al is opgepakt en een 21-jarige man uit Zevenaar die dinsdag is aangehouden.

De Amsterdammer wordt verdacht van poging doodslag omdat hij voor de door Ajax verloren wedstrijd een vuurwerkbom naar de politie en stewards zou hebben gegooid. Zijn voorarrest is afgelopen maandag met negentig dagen verlengd. ‘Omdat de man tot op heden in beperkingen zat, is er niet eerder over deze aanhouding bericht’, licht het OM toe.

De inwoner uit Zevenaar zou een ijzeren staaf hebben gegooid, hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal over zijn hechtenis beslissen.