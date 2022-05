Opnieuw evacuatiebussen vertrokken uit Marioepol

Bij de evacuatiepoging werkt Oekraïne samen met de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Gouverneur Pavlo Kirilenko deelde geen verdere details. Zo is bijvoorbeeld niet bekend om hoeveel bussen het gaat.

Het is ook niet duidelijk of meer burgers zijn geëvacueerd uit de staalfabriek Azovstal, het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in Marioepol. Zo’n honderd mensen die afgelopen weekend van het industrieterrein werden gehaald, arriveerden dinsdag met een dag vertraging in Zaporizja.

De burgemeester van Marioepol meldde dinsdag dat in de ondergrondse faciliteiten van Azovstal nog zo’n tweehonderd burgers vastzitten, in de stad zouden in totaal nog ongeveer 100.000 burgers zijn. Volgens Oekraïense bronnen werd de staalfabriek woensdagochtend opnieuw bestormd door Russische troepen.