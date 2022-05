Starbucks boekt minder omzet in China door lockdowns

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft de omzet in China in het afgelopen kwartaal zien dalen door de coronalockdowns in het land. Ondanks de dalende verkopen in China wist het concern door sterke verkopen en prijsverhogingen in Noord-Amerika toch een recordomzet te boeken.

In China, waar een derde van de winkels van Starbucks is gesloten of onderworpen aan strikte coronamaatregelen, zakten de verkopen met 23 procent. De internationale omzet daalde daardoor met 8 procent.

In Noord-Amerika was daarentegen sprake van een omzetgroei met 12 procent. Hogere kosten voor arbeid, transport en grondstoffen waren wel nadelig voor de Noord-Amerikaanse winstmarges.

Effecten China

De totale omzet steeg in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 15 procent tot 7,6 miljard dollar, omgerekend dik 7,2 miljard euro. Dat was de hoogste omzet ooit in een tweede kwartaal. Consumenten kochten meer kopjes koffie in restaurants, die na lockdowns weer open konden. De vergelijkbare omzet per filiaal steeg wereldwijd met 7 procent.

Starbucks verwacht dat de lockdowns in Shanghai en de coronamaatregelen in Beijing en andere Chinese steden in het derde kwartaal een ‘nog grotere impact’ op de resultaten zullen hebben. Ondanks de huidige problemen in China blijft topman Howard Schultz ervan overtuigd dat de activiteiten van Starbucks in China uiteindelijk groter zullen zijn dan de activiteiten in de VS.