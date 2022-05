Volkswagen verdient goed aan gestegen grondstofprijzen

Automaker Volkswagen heeft in het eerste kwartaal goed verdiend aan de gestegen prijzen van grondstoffen als metalen. Een mechanisme om prijswijzigingen mee af te dekken leverde 3,5 miljard euro op. Verder waren het vooral de luxe- en sportwagens van merken als Bentley en Porsche waar het Volkswagenconcern op groeide. Bij de massamerken daalde de omzet juist.

Die massamerkengroep, waar merken als Volkswagen, SEAT en Skoda onder vallen, zag de omzet met 3 miljard euro dalen. Wel ging de gemiddelde verkoopprijs voor auto’s omhoog omdat VW, net als andere automakers, zich te midden van chiptekorten richt op duurdere en luxere modellen. Alleen bij Skoda daalde de winstmarge, maar dat kwam omdat het van oorsprong Tsjechische merk de Russische activiteiten staakten als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Die oorlog had ook gevolgen voor de levering van zogeheten kabelbomen, voorgevormde strengen van duizenden elektrische kabels die alle onderdelen van een auto met elkaar verbinden. Die werden onder meer in Oekraïne gemaakt. Volkswagen wist de problemen daarmee te ondervangen omdat het wereldwijd produceert. Ook de problemen in China door lockdowns bleven daardoor beperkt.

In totaal leverde Volkswagen ruim een vijfde minder auto’s af dan een jaar eerder, maar bleef de omzet vrijwel gelijk. De nettowinst van het bedrijf verdubbelde haast van 3,4 miljard euro vorig jaar naar 6,7 miljard euro dit jaar.