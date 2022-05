Verhuurder van opslagruimte Shurgard breidt uit in Nederland

Opslagruimteverhuurbedrijf Shurgard breidt uit in Nederland. Het bedrijf heeft in het noordoosten van de provincie Utrecht een nieuw pand gekocht, waar volgend jaar weer een nieuw zogeheten self-storage center moet komen.

Daarmee is de pijplijn van nog te openen locaties in Nederland opgelopen tot vier. Later dit jaar opent Shurgard ook twee vestigingen in de regio Rotterdam en volgend jaar staat ook al een nieuwe locatie rond Amsterdam op de planning, werd onlangs bekendgemaakt. In totaal heeft het bedrijf momenteel 256 locaties in Europa, waarvan 61 in Nederland.

Shurgard doet dit jaar tot nu toe naar eigen zeggen goede zaken. De opslagruimtes waren in het eerste kwartaal goed gevuld en de huurinkomsten liepen op. Volgens topman Marc Oursin is dat onder meer te danken aan het feit dat er nu veel minder huurcontracten worden opgezegd dan voor de coronacrisis. Ook is Shurgard hogere tarieven gaan rekenen, zegt hij in een handelsupdate.