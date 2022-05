Politie houdt twee verdachten plofkraak aan na achtervolging

De politie heeft in het Limburgse Lomm twee personen na een achtervolging aangehouden die verdacht worden van het plegen van een plofkraak in Duitsland. Bij hun arrestatie zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie.

Agenten zetten de achtervolging in toen de verdachten in hun vluchtauto Nederland binnenreden. In Lomm crashte de auto en gingen de verdachten er lopend vandoor. Daarop zijn door agenten ‘enkele waarschuwingsschoten’ gelost, waarna twee verdachten zijn aangehouden. Naar een derde persoon wordt nog gezocht. Bij de zoektocht werd ‘s nachts onder meer de hulp van een politiehelikopter ingeschakeld.

De politie meldt dat niemand gewond is geraakt.