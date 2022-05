Oud-premier Curaçao heeft geld nodig om uit gevangenis te blijven

Voormalig minister-president Gerrit Schotte van Curaçao vraagt de bevolking van het eiland om hulp bij het betalen van 1,8 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 900.000 euro). Hij vraagt in video’s op sociale media om donaties en zegt dat hij voor 12 mei het geld moet betalen, anders gaat hij drie jaar de gevangenis in.

Schotte zat tussen 2018 en 2020 twee jaar vast voor onder meer valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie. Daarnaast bepaalde de rechter dat hij het bedrag van 1,8 miljoen moet terugbetalen omdat hij het onrechtmatig verkreeg gedurende zijn periode als minister-president. Schotte is tegen die straf in cassatie gegaan, maar in september vorig jaar stelde de Hoge Raad dat de maatregel gehandhaafd moet blijven.

Schotte was tussen 2010 en 2012 de eerste minister-president van Curaçao na het opheffen van de Nederlandse Antillen.

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao zegt in een reactie op de video’s dat Schotte al lang weet dat hij moet betalen. Zonder specifiek op de zaak van Schotte in te gaan stelt het OM dat het voor iedereen mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. In zijn video’s stelt de oud-premier dat hem nooit die mogelijkheid is geboden.