Stroomuitval in delen van Lviv door Russische luchtaanval

De bevolking van de West-Oekraïense stad Lviv is dinsdagavond opgeschrikt door een Russische luchtaanval. Volgens burgemeester Andrij Sadovi is in een aantal wijken de elektriciteit uitgevallen, doordat drie verdeelstations zijn beschadigd. Ook de internetverbinding is verstoord.

Sadovi vertelde ook dat twee waterpompstations zijn getroffen door Russische raketten, maar dat de watervoorziening is hersteld door alternatieve bronnen te gebruiken. Het Russische leger nam Lviv, dat niet ver van de Poolse grens ligt, op 18 april voor het laatst onder vuur.