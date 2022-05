Britse topman WeTransfer stapt op en gaat terug naar huis

De Britse topman van de in Amsterdam gevestigde bestandenverzenddienst WeTransfer stapt later deze maand op. De 59-jarige Gordon Willoughby gaat terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar zijn familie woont. Huidig technologiedirecteur Alexandar Vassilev neemt de leiding over. De 37-jarige Duitser werkt sinds 2020 bij WeTransfer.

WeTransfer maakte begin januari bekend naar de beurs te gaan, maar blies de komst naar de Amsterdamse aandelenbeurs nog dezelfde maand af. De markten waren te negatief gestemd, meende het bedrijf. ‘Dat was de juiste beslissing’, meent Willoughby nog altijd. Hij sluit niet uit dat WeTransfer in de toekomst alsnog naar de beurs gaat. ‘We hebben geen tijdsdruk omdat we winstgevend zijn en omdat we groeien.’

Afgelopen jaar haalde WeTransfer voor het eerst een omzet van 100 miljoen euro.