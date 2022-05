Rotterdamse tech-tweeling verovert plek in zakenlijst Forbes

De Nederlandse zussen Charlotte en Fleur Melkert zijn door zakenblad Forbes opgenomen in hun Europese lijst van meest invloedrijke personen onder de 30 jaar. Ze bedachten speciale software om nieuwe medewerkers van bedrijven zonder vooroordelen aan te nemen en daarmee de diversiteit in bedrijven te vergroten.

De 25-jarige tweeling besloot een tool te ontwikkelen die vooroordelen op basis van bijvoorbeeld een naam of ervaring weghaalt bij de selectieprocedure. Voor de oprichting van hun onderneming Equalture zagen de zussen bij meerdere bedrijven hoe het misging tijdens het rekruteringsproces. De twee merkten dat sollicitanten vooral geselecteerd werden op ‘onderbuikgevoelens’. ‘Wat je vaak ziet is dat een kandidaat gescreend wordt op basis van een cv of motivatiebrief, zegt mede-oprichter Charlotte Melkert. ‘Daar zitten de meeste vooroordelen. Wij halen met onze software dat gedeelte weg. Het zou niet meer dan normaal moeten zijn dat een sollicitant op een eerlijke manier wordt beoordeeld en aangenomen,’ aldus Melkert.

De software van de zussen meet de persoonlijkheid en vaardigheden van sollicitanten door middel van een neurowetenschappelijk spel. Persoonsgegevens van kandidaten zijn niet zichtbaar. Bedrijven kunnen aan de hand van de resultaten zien hoe een toekomstige kandidaat binnen een organisatie presteert. Melkert: ‘Zo kunnen bedrijven beter talenten binnenhalen en is de kans op een mismatch kleiner.’

Oprichting

Equalture is in 2018 opgericht, heeft veertig medewerkers met 23 nationaliteiten in dienst en 280 bedrijven als klant. Afgelopen januari werd bij een financieringsronde nog 2,8 miljoen euro opgehaald. De software wordt inmiddels door grote Nederlandse bedrijven en instanties gebruikt, zoals staatsgokbedrijf Holland Casino, post- en pakketbezorger PostNL en het Van Gogh Museum. Zestig procent van de klanten komt uit Europa.

De onderneming wil de komende jaren internationaal verder groeien. Over twee jaar willen de zussen meer dan 2000 klanten aan zich hebben gebonden in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden. Ook willen ze met het opgehaalde investeringsgeld hun software verder ontwikkelen.