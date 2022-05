Poetin tegen Macron: Oekraïne niet serieus in vredesbesprekingen

Parijs liet weten dat het telefonisch overleg tussen Macron en Poetin meer dan twee uur heeft geduurd, maar gaf verder geen details over de inhoud. Beide leiders spraken elkaar voor het eerst sinds 29 maart. Het hernieuwde contact volgt op het telefoongesprek dat het Franse staatshoofd zaterdag had met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.

Volgens de weergave van het gesprek door het Kremlin beschuldigde Poetin de Oekraïense strijdkrachten van oorlogsmisdaden die door de EU worden ‘genegeerd’. De Russische president zou tegen tegen Macron hebben gezegd dat ‘het Westen kan helpen die wreedheden te voorkomen door de autoriteiten in Kiev onder druk te zetten en geen wapens meer te leveren’. Kiev is volgens Poetin ook niet consequent of klaar voor het ‘serieuze werk’ om het conflict te beëindigen. ‘De Russen staan nog altijd open voor dialoog.’

Macron merkte volgens het Kremlin op dat de voedselzekerheid in de wereld gevaar loopt door het conflict. Poetin linkte die dreiging vervolgens aan de westerse sancties tegen Rusland en ‘vestigde de aandacht op het belang van een onbelemmerd functioneren van de mondiale logistiek en transportmogelijkheden’.

Macron is een van de weinige westerse leiders die nog met Poetin sprak na de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. Dat hield op na de ontdekking van het bloedbad in Boetsja, nabij Kiev.