Biden wil het ‘fundamentele’ recht op abortus verdedigen

Biden is tegen bemoeienis van de overheid op een sterk persoonlijk thema als abortus en roept alle gekozen vertegenwoordigers op het abortusrecht te beschermen. Ook is het volgens hem nu aan de kiezers om bij de tussentijdse verkiezingen in november meer senatoren te kiezen die de keuzevrijheid van vrouwen belangrijk vinden.

Het is nog niet duidelijk of de plannen die via nieuwswebsite Politico uitlekten kloppen en definitief zijn. Als het Hooggerechtshof inderdaad van plan is om het abortusrecht af te schaffen, dan zal Biden zich daartegen verzetten, kondigde hij aan.

Al sinds het gerechtshof in Texas vorig jaar abortus verbood, is de regering bezig met het voorbereiden van een reactie op ‘de aanhoudende aanvallen op abortus’. De regering wil op die manier klaar zijn voor welke uitspraak het Hooggerechtshof ook doet. Die uitspraak wordt over twee maanden verwacht.