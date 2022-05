Ruim honderd burgers uit fabriek Marioepol in veiligheid

Ruim honderd geëvacueerde burgers die vastzaten op het door Russen omsingelde terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol zijn veilig aangekomen in de stad Zaporizja. Sommigen van hen zijn gewond. De reddingsoperatie met hulp van de Verenigde Naties en het Rode Kruis nam vijf dagen in beslag.

Volgens de VN kunnen 101 mensen na twee maanden duisternis in de bunkers onder de fabriek eindelijk daglicht zien. Bij het konvooi met bussen en ambulances sloten zich families en personen aan in eigen voertuigen, meldt het Rode Kruis, dat sinds eind februari met de strijdende partijen overlegt over veilige evacuaties.

Rode Kruis-chef Peter Maurer is ‘immens opgelucht’ en zegt in een verklaring dat zijn organisatie er alles aan doet om de resterende burgers weg te krijgen van het belegerde fabriekscomplex. Ook Osnat Lubrani van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) is opgelucht over de geslaagde evacuatie. ‘De mensen met wie ik reisde vertelden me hartverscheurende verhalen over de hel die ze hebben doorgemaakt.’

Volgens de burgemeester van Marioepol zijn er nog meer dan tweehonderd burgers in de bunkers onder het complex. Hij had gehoopt dat dinsdag een deel van hen kon vertrekken, maar die kans lijkt klein aangezien de Russische troepen weer zijn gaan bombarderen. Moskou stelt dat Oekraïense militairen in de fabriek het tijdelijke staakt-het-vuren hebben gebruikt om nieuwe posities in te nemen.