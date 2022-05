Onderhandelaars Rotterdam hopen op coalitieakkoord begin juni

De woordvoerder wil weinig kwijt over hoe de gesprekken verlopen, hoe dicht de partijen elkaar genaderd zijn en wat de hete hangijzers zijn. Belangrijk punt is het geld. ‘We hebben veel financiële opgaves,’ zegt de woordvoerder. Er zijn voor de vier beoogde coalitiepartijen, naast Leefbaar zijn dat VVD, D66 en Denk, niet voldoende financiële middelen beschikbaar om de verkiezingsprogramma’s in het geheel uit te voeren.

De partijen zijn wel akkoord over de verdeling van het aantal van negen wethoudersposten. Leefbaar krijgt drie wethouders, de andere drie partijen krijgen elk twee bestuurders in het college. ‘Om de juiste mensen voor elke post te vinden gaat nu een selectiecommissie aan de slag’, aldus de zegsman van Leefbaar.

Leefbaar-lijsttrekker Robert Simons, die in de periode 2017 en 2018 al eens een klein jaar wethouder was in Rotterdam, is een belangrijke kandidaat voor een belangrijke post in het college. De huidige wethouders Vincent Karremans (VVD) en Said Kasmi (D66) zijn beschikbaar voor een nieuwe collegeperiode.

Bekend was al dat D66-wethouder Arjan van Gils, die Feyenoord-City in zijn portefeuille had, en Bas Kurvers (VVD, Bouwen en Wonen) niet terugkeren in een nieuw college.