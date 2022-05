Vraag naar luchtvracht valt terug door omikron en oorlog Oekraïne

Luchtvaartmaatschappijen hebben in maart minder vracht vervoerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt door de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in Azië en door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA.

De oorlog in Oekraïne zorgt er in Europa voor dat luchtvrachtvervoer minder goed beschikbaar is. Verschillende maatschappijen in Rusland en Oekraïne zijn grote vrachtvervoerders. Daarnaast leidden de stijgende brandstofkosten ook tot hogere kosten voor goederenvervoer. De westerse sancties tegen Rusland om de invasie van Oekraïne veroorzaken ook verstoringen in de productie van bepaalde sectoren en prijsstijgingen. De Chinese economie groeide minder hard en dat komt onder meer door het oplopende aantal coronabesmettingen en de daaropvolgende lockdownmaatregelen.

Wereldwijd daalde de vraag naar luchtvrachtvervoer ten opzichte van maart 2021 met 5,2 procent. ‘Vrede in Oekraïne en een aanpassing van het Chinese zero-Covid-beleid zouden helpen de problemen van de industrie te verlichten’, zegt topman van IATA Willie Walsh in een toelichting. ‘Aangezien dat op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt, kunnen we steeds grotere uitdagingen voor luchtvracht verwachten, net nu de passagiersmarkten sneller herstellen.’