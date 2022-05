Brussel wil toegang tot digitale medische dossiers in hele EU

De Europese Commissie stelt voor de gezondheidszorg in de EU verder te digitaliseren. Artsen en ziekenhuizen moeten eenvoudig toegang kunnen krijgen tot medische dossiers van patiënten die bijvoorbeeld tijdens een vakantie in een ander EU-land ziek worden of een ongeluk hebben. Burgers krijgen als het aan de commissie ligt ook eenvoudig toegang tot hun medische gegevens en kunnen aanpassingen aanvragen, bij fouten bijvoorbeeld.

‘Gegevens delen zal levens redden’, zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). ‘Het systeem zal zorgen dat burgers zich veiliger voelen.’ Als bijvoorbeeld een Nederlander met speciale medicatie op reis in Finland onverwacht langer van huis blijft, maar zijn medicijnen raken op, dan kan een arts in het systeem meteen in eigen taal lezen waarover het gaat en een recept uitschrijven. Ook testresultaten van medisch onderzoek en andere gegevens over iemands medische geschiedenis kunnen zo overal worden opgevraagd.

Professionele zorgverleners en wetenschappers moeten voor onderzoeksdoeleinden eveneens beter toegang krijgen tot medische databanken en digitaal informatie kunnen uitwisselen, vindt het dagelijks EU-bestuur. Die data kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen, maar kunnen ook helpen bij besluitvorming tijdens een pandemie.

De commissie stelt voor twee gescheiden databeheersystemen, een voor wetenschappers en een voor burgers, op te zetten die alle informatie uit alle 27 EU-landen met elkaar verbinden in een zogenoemde Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Daarin moeten de gegevens van burgers wettelijk volledig beschermd zijn. De commissie wil dat die infrastructuur in 2025 functioneert.