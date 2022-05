Britse hoogbejaarde veteranen komen over voor Bevrijdingsdefilé

Twintig hoogbejaarde Britse veteranen zijn dinsdag al op pad om op donderdag 5 mei uitgerust deel te kunnen nemen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. De mannen van rond de 100 jaar komen naar Nederland met de Taxi Charity for Military Veterans, een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1948 reizen van Engelse oorlogsveteranen naar de slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog verzorgt. De zogenoemde ‘Black Cabs’ brengen de meeste mannen ook naar de Britse oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek.

Aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen doen donderdag volgens de organisatie ongeveer 1300 veteranen mee. De Britten die nog in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten gaan voorop in historische legervoertuigen. Daarachter lopen veteranen die deelnamen aan latere missies, vergezeld van militaire muziekkorpsen en legervoertuigen. De stoet wordt op het 5 Mei Plein bij het Nationaal Bevrijdingsmonument opgewacht door onder andere Pieter van Vollenhoven.

Wageningen45, die het defilé organiseert, realiseert zich dat een militaire parade beangstigend kan zijn voor Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. Daarom wordt aan hen voorafgaand aan het defilé en tijdens de optocht uitleg gegeven over het fenomeen, dat plaatsheeft onder het motto ‘herdenken en koesteren’. Tijdens alle herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten in Wageningen is er speciale aandacht voor de toestand in Oekraïne.

Coronapandemie

Het Bevrijdingsdefilé ging de voorgaande twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. In die tijd hing het evenement nog aan een zijden draadje, omdat het ministerie van Defensie uit bezuinigingsoverwegingen de medewerking wilde terugschroeven tot eens in de vijf jaar. Dat zou waarschijnlijk het einde hebben betekend van de traditie. Na een storm van protest uit binnen- en buitenland kwam Defensie terug op het besluit. Het leger blijft gewoon elk jaar meehelpen, maar in wat kleinere vorm, waar de toeschouwer weinig van zal merken.

In Wageningen zijn vanaf dinsdag steeds meer straten en pleinen in en rond het centrum afgesloten vanwege het aansteken van het Bevrijdingsvuur en het Bevrijdingsdefilé. Politie en gemeente zijn voorbereid op grote verkeersdrukte.