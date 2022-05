RIVM: aantal positieve coronatests neemt nog steeds af

Steeds minder mensen laten zich testen bij de GGD. In de week van 21 maart gingen nog ruim 331.000 mensen naar een teststraat. Een maand later, de week van 18 april, reden nog bijna 25.000 mensen naar de GGD. Sinds 11 april is het advies om bij een positieve zelftest dit te laten bevestigen bij de GGD vervallen.

Het percentage mensen dat positief test na zo’n bezoekje aan de teststraat daalt ook: van respectievelijk 62,4 procent positieve tests naar 55 procent. Het RIVM legt in de rapportage van de cijfers uit dat de samenstelling van mensen die naar de GGD gaan voor een test is veranderd, waardoor dit percentage daalt. De teststraat is nu alleen nog bedoeld voor kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, mensen die een herstelbewijs nodig hebben en mensen die niet zelf een zelftest kunnen afnemen.

Overledenen

Bij het RIVM kwamen 28 meldingen binnen over mensen die zijn overleden aan Covid-19. Een week eerder waren dat er 66. Dezelfde week zijn 414 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen, een daling van 40 procent in vergelijking met een week eerder.

Om de verspreiding van het coronavirus goed te volgen, let het RIVM ook op rioolwateronderzoek. Een corona-infectie is aantoonbaar in ontlasting. In een aantal gemeenten zag het RIVM het aantal besmettingen toenemen. In de meeste onderzochte gemeenten bleef het aantal infecties echter gelijk of daalde het. Het hoeft niet te betekenen dat meer of minder mensen besmet waren met het coronavirus, omdat niet bij alle mensen het virus aangetoond kan worden in de ontlasting.