Misbruikslachtoffers tot wanhoop gedreven: ‘Voelde me een slaaf’

‘Ik voelde me een soort van slaaf’, vertelde een destijds 15-jarig kind. ‘Elke dag voelde als een nachtmerrie, omdat ik bang was voor de opdracht die hij me weer zou geven’, aldus een leeftijdsgenoot.

Een meisje dat door M. zou zijn verkracht zei zich nog altijd ‘vies’ te voelen. ‘Wat bezielde je mij dit aan te doen? Ik heb het gevoel dat er vijf jaar lang met me is gespeeld.’

DarkScandals

Als Mr. Dark handelde M. op zijn website DarkScandals acht jaar lang in video’s van extreme seks, verkrachtingen en dierenporno. Daarnaast sloot de Barendrechter volgens het Openbaar Ministerie op Instagram en Snapchat vriendschappen met meisjes door zich voor te doen als tiener Roos. Zij vroeg de online vriendinnen later om hulp, omdat haar ex een seksfilmpje dreigde te openbaren. In ruil voor naaktfoto’s van andere meiden zou hij daar pas vanaf zien.

Minstens tien slachtoffers trapten in die val en stuurden beelden naar verschillende mailadressen waar M. achter zou zitten. Daarna werden ze afgeperst om steeds extremere video’s van zichzelf te maken. Zo moesten ze allerlei voorwerpen inbrengen bij zichzelf of seks met honden hebben.

Zelf claimde M. eerder dat hij de beelden in bezit kreeg door de iPhone van de werkelijke chanteerder te kopen. Daarmee had hij de meiden naar eigen zeggen ‘willen helpen’.

Slachtoffer van geweld

Tijdens de tweede dag van de rechtszaak bleek dat B. al jong wees werd, nadat zijn beide ouders om het leven kwamen door geweld. Zelf was de Barendrechter ook slachtoffer van geweld, nadat hij in het gezin van zijn oom in Suriname belandde. Bij terugkeer in Nederland in 2006 belandde B. als student in financiële problemen. Volgens hem was dat reden in 2012 DarkScandals te beginnen. ‘Ik was er niet trots op en wilde al vaker stoppen’, herhaalde B. op de tweede dag van het proces.

Volgens een psychiater en psycholoog lijdt M. aan een gemengde persoonlijkheidsstoornis en heeft hij een gebrek aan emoties en inlevingsvermogen.

Het OM maakt woensdag de strafeis bekend.