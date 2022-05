E-bikemerk VanMoof haalt voormalig topvrouw Booking.com binnen

Tans, die enkele jaren geleden al in VanMoof investeerde, was bij Booking.com verantwoordelijk voor de wereldwijde groei van de hotelboekingswebsite. ‘Tans’ ervaring combineert jaren op het hoogste executive-niveau, het bouwen van teams van wereldklasse en het opschalen van wereldwijde operaties - allemaal factoren die van cruciaal belang zullen zijn in de volgende fase van groei voor het bedrijf’, schrijft VanMoof in een verklaring.

Oprichters en broers Taco en Ties Carlier, die in 2009 begonnen met VanMoof in 2009, blijven de twee topmannen bij het bedrijf. Het merk heeft winkels in onder meer Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, San Francisco en Tokio.