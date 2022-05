Omzet en winst Pfizer schieten hoogte in door coronavaccin

Pfizer heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog goede zaken gedaan met het coronavaccin dat het farmaceutisch bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech ontwikkelde. Zowel de omzet als de winst van het Amerikaanse bedrijf schoten de hoogte in. Ook de coronapil die het bedrijf introduceerde droeg daaraan bij.

In totaal verkocht Pfizer voor 25,7 miljard dollar aan geneesmiddelen, omgerekend zo’n 24,4 miljard euro. Dat is een toename van 77 procent ten opzichte van vorig jaar toen de levering van coronavaccins net was begonnen. De winst kwam uit op 7,9 miljard dollar, 61 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens topman Albert Bourla is Pfizer goed op weg om dit jaar en volgend jaar minimaal 2 miljard doses van het coronavaccin aan arme landen en ontwikkelende landen te leveren. Ook van coronamedicijn Paxlovid ligt de productie in lijn van de planning.

Pfizer heeft besloten actief te blijven op de Russische markt omdat het bedrijf zich richt op het bevorderen van de gezondheid van mensen en dus ook Russen. De winsten van Russische dochters worden aan goede doelen in Oekraïne geschonken.