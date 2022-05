Johnson belooft meer hulp in toespraak tot Oekraïens parlement

De Britse premier Boris Johnson heeft als eerste buitenlandse regeringsleider het Oekraïense parlement toegesproken over de oorlog in het land. Via een videoverbinding sprak hij zijn steun uit aan de Oekraïners en zei hij dat de Britten hen met nog eens 300 miljoen pond (358 miljoen euro) aan militaire hulp zullen bijstaan.

‘Ik heb een boodschap voor jullie: Oekraïne zal winnen, Oekraïne zal vrij zijn’, verklaarde de premier. Ook uitte hij kritiek op de Russische president Vladimir Poetin. Johnson sprak daarnaast het parlement moed in. ‘Dit is het beste moment van Oekraïne, een episch hoofdstuk in jullie verhaal dat nog generaties lang zal worden herinnerd en verteld’, zei hij. ‘Jullie kinderen en kleinkinderen zullen zeggen dat Oekraïners de wereld hebben geleerd dat de brute kracht van een agressor geen effect heeft op de morele kracht van een volk dat vastbesloten is vrij te zijn.’

Johnson lijkt te verwijzen naar oud-premier Winston Churchill. Die zei in 1940 na de val van Frankrijk dat Britten zich tegen nazi-Duitsland moesten verzetten en dat dit later bekend zou komen te staan als ‘hun beste moment’. De Oekraïense president Volodimir Zelenski verwees zelf ook naar een oorlogstoespraak van Churchill toen hij twee maanden geleden het parlement in Londen toesprak.

Het Verenigd Koninkrijk stelt zich fel op tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en probeert de regering in Kiev hulp te bieden. Johnson bracht vorige maand een bezoek aan Kiev, waar hij een ontmoeting had met Zelenski. De premier beloofde toen meer sancties tegen Rusland en meer wapens voor Oekraïne. Zelenski verklaarde toen dat andere landen het Britse voorbeeld moesten volgen.