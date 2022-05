Russen vallen laatste bolwerk Oekraïens verzet in Marioepol aan

De Russen en pro-Russische rebellen vallen het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol aan. Russische troepen zijn begonnen de staalfabriek Azovstal te beschieten en te bombarderen nadat Oekraïense soldaten een staakt-het-vuren hadden gebruikt om nieuwe posities in te nemen, zo citeren Russische persbureaus het ministerie van Defensie in Moskou.