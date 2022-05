Duitsland: Rusland kan ook andere landen aanvallen

Na de Russische inval in buurland Oekraïne houdt Duitsland er rekening mee dat Rusland ook andere landen binnenvalt. ‘Niemand kan aannemen dat Rusland geen andere landen zal aanvallen’, waarschuwde de Duitse regeringsleider Olaf Scholz.

De bondskanselier verklaarde dat na een ontmoeting met zijn collega’s uit Zweden en Finland in het Duitse Meseberg ten noorden van Berlijn. De twee Noord-Europese landen overwegen sinds de Russische agressie toe te treden tot het westerse defensiebondgenootschap NAVO.

Scholz zei een aansluiting te ondersteunen: ‘Als deze twee landen besluiten dat ze deel willen uitmaken van de NAVO-alliantie, kunnen ze op onze steun rekenen.’ Duitsland is een van de NAVO-lidstaten die veiligheidsgaranties kunnen bieden in de tussentijd, tot ze lid zijn. Rusland dreigde al met tegenmaatregelen. Volgens Scholz kunnen landen ‘altijd rekenen op de steun van Duitsland’, ongeacht een NAVO-lidmaatschap en ook, indien nodig, tot een besluit over hun toelating tot het bondgenootschap.