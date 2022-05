Burgers gedood bij beschietingen rond Donetsk

Minstens negen burgers zijn gedood in de Oekraïense regio Donetsk. De regionale gouverneur Pavlo Kirilenko meldt via Telegram dat zij om het leven kwamen door Russische beschietingen.

Drie van hen stierven door een bombardement op de stad Avdiivka. Drie andere burgers zijn gedood bij beschietingen in Voehledar en weer drie anderen bij beschietingen in Liman. De gouverneur houdt er rekening mee dat er nog meer burgers zijn gestorven.

Ook in andere plaatsen in de Donbas wordt hevig gevochten, volgens medewerkers van president Volodimir Zelenski. Sinds de Russen zich terugtrokken uit andere regio’s van Oekraïne, is de strijd in de Donbas juist geïntensiveerd. Rusland ontkent nog altijd burgers aan te vallen.