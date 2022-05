Erdogan wil miljoen Syriërs overtuigen terug te keren

De Turkse regering is bezig met voorbereidingen om een ​​miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije vrijwillig te laten terugkeren, zei president Recep Tayyip Erdogan dinsdag. Volgens het staatshoofd zijn al een half miljoen Syriërs teruggekeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara schatte in februari dat 3,7 miljoen vluchtelingen uit het buurland in Turkije verblijven.