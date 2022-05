Rusland beperkt export naar bedrijven uit ‘onvriendelijk’ land

Rusland gaat de export van grondstoffen naar bepaalde personen of bedrijven verbieden als vergelding voor ‘onvriendelijke acties van bepaalde staten en internationale organisaties’. De Russische president Vladimir Poetin heeft een decreet ondertekend waar dat in staat. Uit dit document wordt niet duidelijk wie precies door deze sancties wordt geraakt.

Westerse landen hebben tal van economische sancties afgekondigd tegen Rusland uit afschuw over de inval in Oekraïne. De Russische regering wil nu terugslaan door de komende tien dagen een eigen sanctielijst op te stellen met buitenlandse personen en bedrijven die op een zwarte lijst komen. Zij zouden vervolgens geen grondstoffen uit Rusland kunnen kopen. Het land is onder andere rijk aan gas, olie, metaalertsen en nikkel.

Volgens het decreet hebben Russische bedrijven of personen ook het recht om bestaande verplichtingen aan partijen op de sanctielijst niet na te komen.